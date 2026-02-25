© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONE.ON überrascht mit soliden Zahlen und steigert das operative Ergebnis um neun Prozent. Doch die Prognose für 2026 enttäuscht. Gleichzeitig treibeb die Essener den Umbau der Energieinfrastruktur voran.Europas größter Energienetzbetreiber E.ON will seine Investitionen bis 2030 auf insgesamt 48 Milliarden Euro erhöhen. Diese Entscheidung fällt im Zuge eines groß angelegten Programms, das darauf abzielt, die europäischen Stromnetze auszubauen und für den zu erwartenden Anstieg der Nachfrage durch Künstliche Intelligenz (KI) sowie die zunehmende Zahl an Rechenzentren vorzubereiten. Die Betreiber von Stromnetzen stehen vor der Herausforderung, ihre Infrastruktur erheblich zu erweitern, um den …Den vollständigen Artikel lesen
