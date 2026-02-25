Deutsche Wohnen AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - 2030 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

- Deutsche Wohnen WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Symbol: DWHHF/ Kürzel: DWNI

? Drei Key Takeaways

Kurzfristig bullisch, langfristig noch neutral Im Tageschart zeigt sich ein klar positives Momentum oberhalb der relevanten Durchschnittslinien. Im Wochenchart bleibt die übergeordnete Struktur jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 28,00 EUR eindeutig bullisch.

28,00 EUR ist die entscheidende Marke Ein stabiler Anstieg über das Jahreshoch 2024 bei 28,00 EUR würde die Deutsche Wohnen Prognose deutlich verbessern und weiteres Potenzial bis in den Bereich von 35,00 bis 37,00 EUR eröffnen.

Stabile Unterstützungszone im Bereich der gleitenden Durchschnitte SMA20, SMA50 und SMA200 verlaufen eng beieinander und bilden eine zentrale Unterstützungszone. Solange diese verteidigt wird, bleibt das positive Szenario im Rahmen des Aktien Marathon intakt.

Aktien Marathon - Der langfristige Aktien Check

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine ausgewählte Aktie mit klarem Fokus auf langfristige Perspektiven. Anders als bei kurzfristigen Trading-Setups steht hier die fundamentale Entwicklung im Vordergrund.

Im Rahmen dieser Analyse werden zentrale Unternehmenskennzahlen betrachtet und bis 2028 beziehungsweise 2030 projiziert. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine strukturierte Entscheidungsgrundlage zu bieten und die eigene Investmentthese kritisch zu hinterfragen.

In dieser Ausgabe steht die Deutsche Wohnen Prognose im Mittelpunkt - inklusive Chartanalyse auf Wochen- und Tagesbasis.

Deutsche Wohnen Prognose: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich deutlich, dass die Aktie vom Hoch im Jahr 2021 dynamisch gefallen ist. Zwar konnte sich der Kurs 2022 stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Stattdessen etablierte sich eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung.

Wichtige Kursmarken im Überblick:

Widerstand: 25,00 EUR

Zentrale Hürde: 28,00 EUR (Jahreshoch 2024)

Unterstützung: 16,50 EUR

Aktuelle Durchschnittslinien: SMA20: 21,46 EUR SMA50: 21,96 EUR SMA200: 21,51 EUR...



