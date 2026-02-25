DJ PTA-Adhoc: Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiener Privatbank SE: Neuerungen im Vorstand der Wiener Privatbank SE

Wien (pta000/25.02.2026/16:00 UTC+1)

Die Wiener Privatbank SE (FN 84890p; die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft heute die Bestellung von Herrn Michael Munterl als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum 01.03.2026 beschlossen hat. Sein Vertrag ist bis zum 31.12.2028 befristet. Ab 01.03.2026 wird die Bank also von einem Dreier-Vorstand geführt. Herr Munterl wird mit seiner langjährigen Bankerfahrung die Wiener Privatbank SE als Vorstand für den internationalen Vertrieb verstärken. Der Aufsichtsrat und das Unternehmen freuen sich auf die Zusammenarbeit und wünschen Herrn Munterl für seine neuen Aufgaben viel Erfolg!

Weiters gibt die Gesellschaft bekannt, dass Herr Mag. Stefan Selden heute in der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats seinen vorzeitigen Rücktritt von seinem Vorstandsmandat per 31.05.2026 erklärt hat, welcher vom Aufsichtsrat angenommen wurde. Die Regelung der Nachfolge von Herrn Selden wird in den nächsten Wochen erfolgen. Herr Selden steht für eine ordnungsgemäße Übergabe seiner Agenden im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zur Verfügung. Der Aufsichtsrat bedauert diesen Rücktritt sehr und bedankt sich bei Herrn Selden für seine wertvollen Beiträge und die exzellente Zusammenarbeit.

Das langjährige Vorstandsmitglied Eduard Berger wird seine wichtige Rolle als Marktvorstand mit den angestammten Ressorts Capital Markets, Treasury, Brokerage, Private Banking, Beteiligungen sowie Finanzierungen weiterhin wahrnehmen. Dies stellt die Kontinuität und Stabilität im Management der Bank sicher.

