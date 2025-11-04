DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)
Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG
Wien (pta000/04.11.2025/12:00 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG
Beteiligungsmeldung
1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: JUDR. Ing. Karel Golan
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) ZLT a.s.
5. Datum der Schwellenberührung 31.10.2025
6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person
% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 9,9 0 9,9 5.004.645 Schwellenberührung Situation in der 0,00 0,00 0,00 vorherigen Meldung
7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle
7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören
ISIN der Absolut direkt (-- 130 Absolut indirekt (-- 133 Direkt in % (-- 130 Indirekt in % (-- 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000741301 495.460 0 9,90 n/a Summe: 495.460 9,9
7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 0 0
7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 JUDR. Ing. 0 0 0 Karel Golan 2 ZLT a.s. 1 9,9 0 9,9
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen
ZLT a.s. hat unmittelbar 495.460 Aktien an der Wiener Privatbank SE (entsprechend einer Beteiligung von 9,90 %) erworben. 98,85 % der Anteile an der ZLT a.s. werden von JUDr. Ing. Karel Golan gehalten.
