Donnerstag, 05.03.2026
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WIENER PRIVATBANK SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WIENER PRIVATBANK SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
05.03.2026 14:51 Uhr
PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/05.03.2026/14:19 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Karel Golan

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) ZLT a.s.

5. Datum der Schwellenberührung 3.03.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     9,9          4,99                   14,9      5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der 9,90          n/a                    9,90 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000741301 0             495.460           n/a           9,90 
  Summe:                      495.460                        9,9

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des Instruments  Verfalldatum Ausübungszeitraum /  Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte 
                      Laufzeit         Abwicklung        absolut     in % 
Bedingter       n.a.     bis 31.12.2026     Barausgleich          250000     4,99 
Aktienkaufvertrag 
                                      Summe:         250.000     4,99

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer   Name  Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Stimmrechte  Direkt gehaltene Finanz-/    Total von 
             durch Ziffer       in Aktien (%)       sonstige Instrumente (%)   beiden (%) 
1       Karel             n/a             n/a               n/a 
       Golan 
2       ZLT   1           9,9             4,99               14,89 
       a.s.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Aktienkaufverträge sind aufschiebend bedingt mit der FMA Genehmigung gem -- 20 Abs 1 BWG.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772716740707 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 08:19 ET (13:19 GMT)

© 2026 Dow Jones News
