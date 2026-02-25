Der Aktionärsbrief

Der Umsatz soll um 11 % +/- 3 Prozentpunkte steigen. Die EBIT-Marge soll 24 % +/- 2 Prozentpunkte erreichen. 2025 legte der Umsatz nur um 0,3 % auf 582,6 Mio. € zu. Ein starker Euro und verhaltene Kundenabrufe bremsten vor allem im ersten Halbjahr. Im weiteren Jahresverlauf erholten sich aber die Bestellmengen. Das EBIT sank bereinigt um 12,8 % auf gut 127 Mio. €. Die Marge fiel von 25,1 auf 21,8 %. Die Vorjahreswerte wurden um den Verkauf einer Waferfabrik sowie Aufwendungen für Kostensenkungsprogramme bereinigt. Elmos bekräftigte beim Kapitalmarkttag die Ziele für 2030 und zeigte sich beim freien Mittelfluss zuversichtlicher. Zudem startet am 24. Februar 2026 ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10,0 Mio. € bis zum 31. März 2026. Fazit: Der Mix aus höherem Wachstum und Kapitalrückführung stützt den Kurs, aber Elmos bleibt von der schwächelnden Autoindustrie abhängig.