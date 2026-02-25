New York - Die US-Börsen haben zur Wochenmitte an ihre Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump an die Nation keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig bleiben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich wird KI-Champion Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen und wohl auch einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr geben. Der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
