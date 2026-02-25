Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



25.02.2026 / 17:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.02.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

FY 2024/25: Deutliche Steigerung auf Top- und Bottom-Line



Serviceware hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt und bestätigte damit die positive Entwicklung im Rahmen der Erwartungen.



[Tabelle]



Top-Line erneut zweistellig gewachsen: Der Umsatz stieg im Gesamtjahr auf 115,3 Mio. EUR und erreichte damit erneut ein zweistelliges Wachstum in der oberen Hälfte der ursprünglichen Guidance. Wesentlicher Treiber war das SaaS-Geschäft, das mit einem Plus von 36,1% yoy weiter starkes Momentum zeigte und den deutlichen Rückgang bei Einmallizenzen (-36,3% yoy) überkompensierte. Auch die Service- (-5,6% yoy) und Wartungsumsätze (-8,2% yoy) gingen zurück. Mit dem konsequent fortgesetzten SaaS-Wechsel machen wiederkehrende Erlöse nun 82,3% des Gesamtumsatzes aus. Leicht unter den Erwartungen blieb das Auslandsgeschäft, das aufgrund höheren Churns in der Schweiz mit 21,5 Mio. EUR knapp unter Vorjahresniveau lag (-1,8% yoy), zukünftig aber einen zentralen Wachstumstreiber darstellen dürfte. Chancen sehen wir hier aufgrund geopolitischer Entwicklungen insbesondere im europäischen Ausland.



Operativer Wendepunkt erreicht - deutliche Ergebnisverbesserung: Das berichtete EBITDA stieg im Geschäftsjahr um 59,3% yoy, wobei im Vorjahr noch aktivierte Eigenleistungen enthalten waren; ohne diese wäre der Zuwachs sogar noch größer ausgefallen. Trotz niedriger Lizenzerlöse erreichte das Q4-EBITDA mit 1,5 Mio. EUR ein gutes Niveau. Die stabile Kostenstruktur, insbesondere der Personalaufwand auf Vorjahresniveau (41,8 Mio. EUR; -0,2% yoy), erlaubt eine effiziente Skalierung, wobei sich vor allem die Umsätze aus eigener Software mit hoher Bruttomarge nahezu direkt im Ergebnis widerspiegeln. Seitens der Geschäftsführung wird für das kommende Jahr erneut eine signifikante EBITDA-Steigerung in Aussicht gestellt (MONe: 9,2 Mio. EUR).



Zukunftssichere Lösungen und Preismodelle: Serviceware hat sowohl die Plattform als technologische Basis als auch das Prozessmodul mit KI-nativer Architektur grundlegend neu konzipiert. Über die Plattform profitieren auch die übrigen Module von angebundener KI-Funktionalität, basieren jedoch noch nicht durchgängig auf einer KI-nativen Architektur. Perspektivisch soll daher die gesamte Softwaresuite neu aufgesetzt werden, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Auch das Preismodell wird weiterentwickelt. Ziel bleibt es, den geschaffenen Kundennutzen abzubilden und vom seatbasierten Ansatz weiterzuentwickeln. Für das ITFM-Modul wurde bereits die Option eines wertbasierten Modells eingeführt, das sich an den erzielten Einsparungen statt am IT-Budget bemisst. Aufgrund der guten Datenbasis und der klaren Quantifizierbarkeit war die Umstellung für Serviceware mit überschaubarem Risiko verbunden; die avisierten Einsparungen dürften regelmäßig übertroffen werden. Für weitere Lösungen könnten künftig gemeinsam mit den Kunden im Vorfeld konkrete Zielgrößen definiert werden, an denen sich die Höhe der SaaS-Fee orientiert.



Fazit: Serviceware ist operativ weiter auf Kurs, was sich nun auch ergebnisseitig widerspiegelt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News