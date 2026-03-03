DJ PTA-AFR: Serviceware SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Serviceware SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Idstein (pta000/03.03.2026/11:00 UTC+1) - Serviceware SE gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2024/2025 Berichtszeitraum: 01.12.2024 - 30.11.2025 Internet-Veröffentlichung: https://serviceware-se.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Aussender: Serviceware SE
Serviceware-Kreisel 1
65510 Idstein
Deutschland
Website: www.serviceware-se.com/de
ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie)
