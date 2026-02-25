EQS-News: Afyren SAS
NICHT FÜR DIE DIREKTE ODER INDIREKTE DISTRIBUTION IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AustraliEN, Japan UND SÜDAFRIKA
AFYREN stärkt industrielle Weiterentwicklung durch Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro
Clermont-Ferrand/Lyon, 25. Februar 2026, 17:45 Uhr MEZ - AFYREN (das "Unternehmen"), ein Greentech-Unternehmen, das industriellen Kunden biobasierte, kohlenstoffarme Produkte durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, gibt heute den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung um 7 Millionen Euro (die "Kapitalerhöhung") bekannt, die von den Odyssée Venture Fonds gezeichnet wurde, einem langjährigen Akteur im Bereich Private Equity, der auf Investments in französische Wachstumsunternehmen spezialisiert ist.
Der Ausgabepreis von 2,55 Euro pro Aktie entspricht einem Abschlag von 10,7 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der AFYREN-Aktien während der 5 Handelstage vor Festlegung des Ausgabepreises - vom 18. bis 24. Februar 2026 (der "5-Tages-VWAP") und einem Aufschlag von 6,3 % gegenüber dem Ausgabepreis der Kapitalerhöhung vom 26. November 2025.
Nicolas SORDET, Chief Executive Officer von AFYREN, erklärte: "Wir freuen uns, die von Odyssée Venture verwalteten Fonds, einem renommierten französischen Private-Equity-Unternehmen, als neue Aktionäre begrüßen zu dürfen. Dieses zusätzliche Eigenkapital erhöht unsere strategische Flexibilität in einer für unser weiteres Wachstum wichtigen Phase."
VERWENDUNG DER ERLÖSE
Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 7 Millionen Euro. Nach Abzug der mit der Transaktion verbundenen Kosten, die auf etwa 0,35 Millionen Euro geschätzt werden, beläuft sich der Nettoerlös auf rund 6,65 Millionen Euro.
Die Mittel aus der Ausgabe der neuen Aktien dienen zusammen mit den im Zuge der Kapitalerhöhung vom 26. November 2025 eingeworbenen Mitteln dazu, das Eigenkapital von AFYREN in einer entscheidenden Phase - dem Hochfahren der Produktion in seinem Werk - zu stärken sowie den allgemeinen Finanzierungsbedarf zu decken. Dazu zählt auch der Umgang mit einer möglichen Veränderung der Aktionärsstruktur von AFYREN NEOXY im Zusammenhang mit Gesprächen hinsichtlich einer Liquidierung der Beteiligung des langjährigen Anteilseigners SPI1.
BEDINGUNGEN DER KAPITALERHÖHUNG
Die Kapitalerhöhung über insgesamt 6.999.999,90 Euro (einschließlich Agio) wurde durch die Ausgabe von 2.745.098 neuen Stammaktien zu einem Preis von 2,55 Euro je Aktie (die "neuen Aktien") ohne Bezugsrechte und ohne Vorzugszeichnungsfrist durchgeführt. Die neuen Aktien wurden vollständig von den von Odyssée Venture verwalteten Fonds gezeichnet, im Rahmen einer Kapitalerhöhung zugunsten qualifizierter Investoren, wie in der 10. Beschlussfassung der kombinierten Hauptversammlung des Unternehmens vom 17. Juni 2025 (die "Hauptversammlung") festgelegt.
Die Ausgabe der Neuen Aktien entspricht etwa 7,6 % des Aktienkapitals des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis und 7,3 % des Aktienkapitals des Unternehmens auf vollständig verwässerter Basis. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 25. Februar vom Verwaltungsrat beschlossen. Der Ausgabepreis einer neuen Aktie beträgt 2,55 Euro (einschließlich Agio), was einem Abschlag von 10,7 % gegenüber dem 5-Tages-VWAP entspricht und mit der von der Hauptversammlung gemäß ihrem 10. Beschluss erteilten Genehmigung im Einklang steht.
Die neuen Aktien werden am 27. Februar 2026 zum Handel an der Euronext Growth Paris zugelassen.
Die neuen Aktien unterliegen den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und werden nach endgültigem Abschluss der Kapitalerhöhung den bestehenden Aktien gleichgestellt. Sie werden unter derselben ISIN-Nummer FR0014005AC9 wie die bestehenden Aktien des Unternehmens zum Handel zugelassen.
AUSWIRKUNGEN AUF DAS GRUNDKAPITAL
Nach der Ausgabe der neuen Aktien beträgt das Grundkapital des Unternehmens 777.050,40 €, bestehend aus 38.852.520 Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,02 €.
AUSWIRKUNGEN DER AUSGABE NEUER AKTIEN AUF DEN ANTEIL AM EIGENKAPITAL, DIE POSITION DER AKTIONÄRE UND DIE KAPITALSTRUKTUR DES UNTERNEHMENS
Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf das Eigenkapital der Aktionäre
Zur Veranschaulichung zeigt die nachstehende Tabelle die Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf: (i) das Eigenkapital pro Aktie des Unternehmens (Berechnungen basierend auf dem Eigenkapital des Unternehmens zum 31. Dezember 20252 und der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens nach Abzug der eigenen Aktien zum 24. Februar 2026 zusammensetzt); und (ii) den Anteil eines Aktionärs, der vor der Ausgabe neuer Aktien 1 % des Grundkapitals des Unternehmens hält und die Ausgabe neuer Aktien nicht zeichnet (Berechnungen basierend auf der Anzahl der Aktien, aus denen sich das Grundkapital des Unternehmens zum Zeitpunkt der Pressemitteilung zusammensetzt).
Auswirkungen der Ausgabe neuer Aktien auf die Verteilung des Unternehmenskapitals
Nach Kenntnis des Unternehmens setzte sich das Aktienkapital des Unternehmens unmittelbar vor Abschluss der Kapitalerhöhung wie folgt zusammen:
(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.540.736 Stammaktien, die sich ergeben aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.068.237 vom Unternehmen gewährten Gratisaktien, einschließlich 70.000 Aktien, für die die Vesting-Bedingungen bereits erfüllt sind, und (ii) der Ausübung aller 452.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses Dokuments ausstehen.
Nach Kenntnis des Unternehmens und unter Berücksichtigung der Zeichnungsverpflichtung hat die Emission nach Abschluss der Kapitalerhöhung folgende Auswirkungen auf das Grundkapital und die Stimmrechtsverteilung des Unternehmens (Berechnungen basierend auf dem Grundkapital und den Stimmrechten zum 24. Februar 2026), und zwar auf nicht verwässerter Basis und auf verwässerter Basis:
(1) Nach der Ausgabe von insgesamt maximal 1.540.736 Stammaktien, die sich ergeben aus (i) dem endgültigen Erwerb der 1.068.237 vom Unternehmen gewährten Gratisaktien, einschließlich 70.000 Aktien, für die die Vesting-Bedingungen bereits erfüllt sind, und (ii) der Ausübung aller 452.500 BSPCEs und 20.000 BSAs (Optionsscheine) zum Zeitpunkt dieses Dokuments ausstehen.
INDIKATIVER ZEITPLAN
Portzamparc, Teil der BNP Paribas Gruppe, fungierte als Finanzberater und globaler Koordinator für die Transaktion.
PROSPEKT
Die Kapitalerhöhung unterliegt keinem Prospekt, der einer Genehmigung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "AMF") bedarf.
Über AFYREN
AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde und sich auf innovative, nachhaltige Lösungen zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen spezialisiert hat. AFYRENs firmeneigene, von der Natur inspirierte Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um zu 100 % biobasierte, kohlenstoffarme Carbonsäuren herzustellen. Die nachhaltigen Lösungen des Unternehmens adressieren die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren, darunter Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs wettbewerbsfähige, sofort einsatzbereite Kreislauftechnologie ermöglicht es Herstellern, nachhaltige Lösungen einzuführen, ohne ihre Produktionsprozesse zu verändern.
Die erste industrielle Anlage des Unternehmens, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt. AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut auf der Grundlage bereits bestehender Vertriebsvereinbarungen seine Präsenz in Nord- und Südamerika aus.
Ende 2025 beschäftigte AFYREN 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Innovation und investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um sein Angebot an nachhaltigen Lösungen weiter auszubauen.
AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).
Weitere Informationen finden Sie unter www.afyren.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.
Kontakte
Risikofaktoren
AFYREN macht die Öffentlichkeit auf die Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit aufmerksam, die in den jährlichen Geschäftsberichten und Pressemitteilungen beschrieben sind, die kostenlos auf der Website des Unternehmens (www.afyren.com) verfügbar sind.
Darüber hinaus werden Anleger gebeten, die folgenden spezifischen Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu berücksichtigen:
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Bezug oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Bezugsangebots für die neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz befreit. AFYREN beabsichtigt nicht, die neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung öffentlich anzubieten. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen oder behördlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die im Besitz dieser Pressemitteilung sind, sollten sich über etwaige lokale Beschränkungen informieren und diese beachten.
Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von AFYREN und unterliegen mehreren Faktoren und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. AFYREN und seine Tochtergesellschaften, Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter verpflichten sich nicht und sind nicht verpflichtet, Aktualisierungen zu zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen oder zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren.
[1] Der SPI-Fonds hält derzeit 49% des Kapitals von AFYREN NEOXY.
[2] NB: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist vorläufig und wurde weder vom Verwaltungsrat endgültig festgestellt noch von der Hauptversammlung genehmigt.
