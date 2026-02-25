Nordex hat 2025 eine operative Trendwende geschafft und das EBITDA mit 631 Millionen Euro mehr als verdoppelt - deutlich über den Erwartungen. Besonders das starke vierte Quartal mit einer Marge von 12,1 Prozent unterstreicht die neue Ertragskraft des Windturbinenherstellers. Dank eines um 25 Prozent gestiegenen Auftragseingangs und eines angehobenen Margenziels blickt das Unternehmen optimistisch auf 2026.Gewinnsprung übertrifft Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
