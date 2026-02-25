Das konnte sich durchaus sehen lassen: Der DAX hat am Mittwoch erneut die Marke von 25.000 Punkten überschritten. Die von Präsident Donald Trump zu Wochenbeginn neu entfachte Zollthematik rückte vorerst in den Hintergrund. Stattdessen richteten sich die Blicke auf die am Abend erwarteten Geschäftszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia.Zuletzt hatten Investoren verstärkt hinterfragt, wie nachhaltig die hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz tatsächlich sind. Getragen von freundlichen Vorgaben aus den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
