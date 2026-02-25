Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Für etwas Entspannung sorgte, dass Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation keine neuen Zollmaßnahmen ankündigte. Gleichwohl blieb die Zurückhaltung spürbar, denn nach Handelsschluss standen die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia an.Der Dow Jones legte um 0,1 Prozent auf 49.218 Punkte zu, nachdem er bereits am Vortag kräftiger gestiegen war. Der S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.921 Zähler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär