Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Winzig bewertet - und jetzt startet die heiße Phase mit Trigger-Fahrplan 2026
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
25.02.26 | 21:57
166,14 Euro
+1,45 % +2,38
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
166,10166,2821:58
0,0000,00021:58
XTB
25.02.2026 20:23 Uhr
354 Leser
Artikel bewerten:
(1)

BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 steigt vor Nvidia-Zahlen - Bitcoin +7% (25.02.2026)

Die Börse heute zeigt sich klar freundlich. Die großen Indizes an der Wall Street legen deutlich zu, während Anleger gespannt auf die Quartalszahlen von Nvidia warten - aktuell das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Die Börse aktuell steht damit ganz im Zeichen der KI-Dynamik und möglicher Impulse für den Technologiesektor.

Der Nasdaq 100 steigt zeitweise um rund 1 - der S&P 500 gewinnt etwa 0,7 - Die Richtung der kommenden Tage könnte maßgeblich vom Nvidia-Bericht nach Börsenschluss abhängen.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.