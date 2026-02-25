EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

pferdewetten.de AG: Geschäftsjahr 2024 mit neuem Umsatzrekord von 46,33 Mio. Euro EBITDA bei minus 18,96 Mio. Euro (minus 10,97 Mio. Euro 2023)

Veröffentlichung des Geschäftsberichtes am 31. März 2026 Düsseldorf, 25. Februar 2026 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) beschließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem neuen Umsatzrekord in Höhe von 46,33 Mio. Euro nach 25,35 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023. Am stärksten wuchs der Umsatz in der Sportwette in den stationären Geschäften: von 11,82 Mio. Euro 2023 um 190% auf 34,33 Mio. Euro 2024. Im Online-Geschäft legte der Sportwetten-Umsatz um 151% von 0,59 Mio. Euro 2023 auf 1,47 Mio. Euro 2024 zu. In der Pferdewette erzielte die Gesellschaft 10,52 Mio. Euro Umsatz nach 12,95 Mio. Euro im Jahr 2023. Nach den bereits am 30. Januar 2026 verkündeten einmaligen bilanziellen Anpassungen liegt das EBITDA 2024 bei minus 18,96 Mio. Euro (2023: minus 10,97 Mio. Euro). Das EBITDA 2024 vor den Sondereffekten - insbesondere den Kosten für die Erstellung des Restrukturierungsgutachtens (509 TEuro), den Mehrkosten für den Jahresabschluss (282 TEuro) und den Abfindungen (216 TEuro) sowie für den Interim-Vorstand (233 TEuro) und den außerordentlichen Abwertungen in 2024 (9,7 Mio. Euro) - liegt bei minus 7,72 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beläuft sich auf minus 22,66 Mio. Euro nach minus 12,73 Mio. Euro 2023. Der Geschäftsbericht für 2024 wird am 31. März 2026 veröffentlicht. Die notwendigen Anpassungen gemäß dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 20 (DRS 20) bedingen diese Verzögerung. Wie auf der heutigen Aufsichtsratssitzung in Anwesenheit des Abschlussprüfers bestätigt wurde, ist das Zahlenwerk davon nicht betroffen, aber der Lagebericht und der Konzernanhang bedürfen einer angepassten Form, auch die Aufgliederung der Geschäftssegmente und die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung sind den Anforderungen an eine "mittelgroße Gesellschaft" geschuldet, als solche die gewachsene pferdewetten.de AG nun neu eingestuft wird. Sollten diese Anpassungen möglicherweise bereits vor Ende März 2026 erfolgt sein, wird die Gesellschaft den Geschäftsbericht frühzeitiger veröffentlichen. Der Vorstand der Gesellschaft wird das 2024er Zahlenwerk detailliert im Rahmen einer Round Table-Präsentation am Tag der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes erläutern, dabei auch auf die aktuelle Geschäftssituation eingehen und einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026 geben. Die Prüfung des 2025er Abschlusses wird die pferdewetten.de AG versuchen zu beschleunigen, indem sie den Abschlussprüfer nicht erst von der voraussichtlich im Mai 2026 stattfindenden Hauptversammlung für das Jahr 2024 wählen lässt, sondern dessen vorzeitige Bestellung via Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf prüft.



Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen weiteren Umsatzrekord von mehr als 20% auf rund 55 bis 57 Mio. Euro. Der operative Turnaround mit einer EBITDA-Guidance für 2025 in Höhe von plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro wird bestätigt. Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag



