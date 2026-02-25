Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 25 février 2026) - Scandium Canada Ltée (TSXV: SCD) (la « Société ») est heureuse d'annoncer sa participation à la Convention internationale 2026 de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), qui se tiendra du 1er au 4 mars 2026 au Metro Toronto Convention Centre à Toronto. Les investisseurs sont encouragés à venir rencontrer les membres de la direction et à assister au panel de la Journée du Québec auquel participera Scandium Canada.

Panel Journée du Québec: Le territoire nordique québécois - Atouts pour l'investissement minier

Le chef de la direction, Guy Bourassa, participera à titre de panéliste dans le cadre de la Journée du Québec à PDAC 2026 :

ÉVÉNEMENT : Convention internationale PDAC 2026 - Journée du Québec au PDAC

SESSION: Panel - Le territoire nordique québécois - Atouts pour l'investissement minier

OÙ: Metro Toronto Convention Centre, édifice nord, salle 206D, Toronto, Ontario, Canada

QUAND : Mardi 3 mars 2026, à 14 h 15 HE

Le panel réunira les participants suivants :

Martin Gagnon, Société du Plan Nord (SPN)

Justin Reid, Troilus Mining

Sylvain Lépine, NQ Investissement Minier (NQIM)

Guy Bourassa, Scandium Canada

Youcef Larbi, Cree Mining Exploration Board (CMEB)

Disponibilité des membres de la direction

L'équipe de direction de Scandium Canada sera disponible tout au long de la convention pour rencontrer les investisseurs actuels et potentiels. Pour planifier une rencontre, veuillez communiquer avec nous à l'adresse info@scandium-canada.com.

Citation du chef de la direction Guy Bourassa

« PDAC est l'événement incontournable du calendrier minier mondial, et nous sommes impatients d'échanger avec les investisseurs qui s'intéressent au scandium à travers le monde. C'est le moment idéal pour présenter les progrès continus que nous réalisons pour le projet Crater Lake et pour Scandium+. L'élan que nous avons bâti nous positionne bien pour une année charnière, et nous croyons que ceux qui nous joindront à Toronto repartiront avec une image très claire de la direction que prend Scandium Canada. »

À propos de Scandium Canada Ltée

Scandium Canada (TSXV: SCD) est une société publique dont l'objectif ultime est de mettre en production la principale source primaire de scandium au monde pour permettre le développement et la commercialisation d'alliages aluminium-scandium (Al-Sc). La Société s'appuie sur sa division dédiée au développement d'alliages Al-Sc et sur le développement de son projet minier Crater Lake afin de répondre aux besoins croissants en matériaux plus légers, écologiques, durables et performants. L'entreprise vise à devenir un leader du marché du scandium tout en s'engageant à bâtir une économie plus responsable grâce à l'innovation et l'agilité.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés contenus dans ce communiqué de presse, autres que les énoncés de faits historiques, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la participation de la Société à la Convention internationale PDAC 2026, les rencontres anticipées avec des investisseurs et des parties prenantes, l'avancement continu du projet de scandium Crater Lake, les plans de développement et de commercialisation de Scandium+ et des alliages aluminium-scandium, les progrès attendus de la Société au cours de 2026, et, de façon générale, le paragraphe « À propos de Scandium Canada Ltée » qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections au moment du présent communiqué.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la Société au moment de ces énoncés, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses pourraient s'avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrites dans la documentation de divulgation de la Société sur le site web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer le projet de Crater Lake et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque important et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Politiques de la Bourse de croissance TSX) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d'information, veuillez contacter:

