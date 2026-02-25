Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von KI-nativen digitalen Business Support-Systemen für Betreiberunternehmen der Telekommunikationsbranche, wurde bei den Asian Telecom Awards 2026 mit den Auszeichnungen AI Initiative of the Year United Arab Emirates und Digital Initiative of the Year United Arab Emirates gewürdigt. Die Auszeichnung neben Singtel, Mobicom, Telkomsel, MyRepublic, Telecom Malaysia, Ooredoo Kuwait, E& und vielen anderen bestätigt die branchenführenden Innovationen von Tecnotree im Bereich der KI-gestützten Plattformen für Interaktionen und digitale Kundenerlebnisse.

Tecnotree Wins in Two Categories at Asian Telecom Awards 2026

Die Awards sind eine Anerkennung für die KI-gestützte Moments Engagement and Experience Management-Plattform von Tecnotree und die MVNE/MVNO CX Catalyst Initiative. Diese Plattformen mit verschiedenen, jedoch komplementären Funktionen sind ein Beispiel für eine echte KI-native, TM Forum ODA-konforme Betreiberplattform.

KI-Initiative des Jahres: Moments Engagement und Experience Management

Die preisgekrönte Moments-Plattform von Tecnotree definiert die Art und Weise neu, wie Kommunikationsdienstleister mit Kunden interagieren. Sie ersetzt statische, Batch-gesteuerte Kampagnen durch kontextbezogene Echtzeiterlebnisse, die auf GenAI und prädiktiver Intelligenz basieren.

Full-Stack-Datenmodell für Echtzeitereignisse

Das Fundament der Plattform bildet ein Full-Stack-Echtzeit-Ereignisdatenmodell. Es erfasst kontinuierlich Kundensignale über den gesamten Lebenszyklus hinweg, verarbeitet und reichert sie an von der Netzwerknutzung und App-Interaktionen über Abrechnungsereignisse und Support-Touchpoints bis hin zu standortbasierten Triggern. Diese stets aktive Datenschicht fungiert als kontextbasierte Echtzeit-Engine. Auf dieser Grundlage werden sämtliche nachgelagerten Entscheidungs- und Interaktionsfunktionen gesteuert.

GenAI-gestützte Segmentierung über alle Kanäle

Mithilfe von GenAI-Agenten führt die Plattform eine dynamische, prädiktive Segmentierung durch, die weit über herkömmliche RFM- oder regelbasierte Kohorten hinausreicht. KI-Modelle bewerten und segmentieren Kunden kontinuierlich auf Basis von Verhaltensmustern, Neigungssignalen und dem prognostizierten Lifetime Value. Dadurch werden in Echtzeit hochrelevante Mikrosegmente generiert, ohne dass ein manueller Eingriff durch Analysten erforderlich ist. Diese Segmente können sofort über alle Interaktionskanäle hinweg genutzt werden: E-Mail, SMS, USSD, IVR, In-App-Landingpages und WhatsApp.

Next-Best-Offer- und Next-Best-Action-Engines

Integrierte Next-Best-Offer- und Next-Best-Action-Engines bewerten den jeweiligen Kundenkontext darunter Nutzungsmuster, Stimmungssignale, Abwanderungsindikatoren und die aktuelle Phase der Customer Journey -, um exakt zum richtigen Zeitpunkt die kommerziell und aus Kundensicht relevanteste Maßnahme zu identifizieren. Ganz gleich, ob der Trigger eine Überschreitung eines Datengrenzwerts, ein Vertragsjubiläum, ein fehlgeschlagener Self-Service-Versuch oder ein Meilenstein der Vertragslaufzeit bei einem Wettbewerber ist die Plattform reagiert mit personalisierter, kanaloptimierter Kundenansprache. So steigert sie die Konversionsrate, minimiert die Abwanderung und erhöht den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU).

In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die Plattformen eine starke kommerzielle Performance gezeigt mit messbaren Steigerungen bei Konversionsraten, Umsatz und Customer Lifetime Value.

Digitale Initiative des Jahres: MVNE/MVNO Launch neuer Marken und Geschäftsmodelle auf KI-nativem ODA-Stack

Die CX Catalyst Initiative von Tecnotree ergänzt die Funktionen für Kundeninteraktionen und demonstriert die außergewöhnliche Flexibilität der Tecnotree BSS Suite 5.0. Diese KI-native, mit der TM Forum Open Digital Architecture (ODA) konforme Plattform wurde speziell für B2B2X-Geschäftsmodelle entwickelt, um MVNE- und MVNO-Betriebe schnell und flexibel auf den Markt zu bringen und zu skalieren.

Unterstützung neuer Marken und Geschäftsmodelle

In einem Markt, in dem die Fähigkeit, neue digitale Marken einzuführen, Nischensegmente zu bedienen und alternative B2B2X-Geschäftsmodelle zu erproben, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt, bietet die Tecnotree BSS Suite 5.0 ein modulares, Cloud-natives Fundament, um die Bereitstellung von MVNO und MVNE erheblich zu beschleunigen und kostengünstiger zu gestalten. Betreiber können neue Marken für junge Menschen, Unternehmen, IoT-Branchen oder digital orientierte Communities einführen, ohne die Infrastruktur zu duplizieren oder BSS/OSS-Stacks von Grund auf neu aufzubauen.

Die Flexibilität des KI-nativen ODA-Stacks

Die Tecnotree BSS Suite 5.0 beruht auf einer Microservices-Architektur, die vollständig auf die TM Forum Open APIs und ODA-Komponentenstandards abgestimmt ist und die Modularität und Interoperabilität gewährleistet, die B2B2X-Geschäftsmodelle erfordern. Jede funktionale Komponente vom Produktkatalog und Auftragsmanagement über Rechnungsstellung und Partnermanagement bis hin zur Orchestrierung des Kundenlebenszyklus und der Großhandelsabrechnung funktioniert als unabhängige, API-exponierte Funktion. Sie lässt sich flexibel kombinieren, skalieren oder austauschen, ohne den übergeordneten Stack zu beeinträchtigen.

Diese Architektur ermöglicht es MVNOs, differenzierte Angebote innerhalb von Wochen statt Monaten auf den Markt zu bringen. MVNE-Betreiber können mehrere virtuelle Betreiber und B2B2X-Partner auf einer gemeinsamen, aber logisch isolierten Plattform integrieren, um so die Gesamtbetriebskosten zu senken und zugleich den Umsatz pro Netzwerkelement auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette zu maximieren.

KI-native Funktionen sind in der gesamten BSS Suite 5.0 verankert: Prädiktive Churn-Modelle, automatisierte Lebenszyklus-Interventionen und durch GenAI unterstützte Self-Service-Erlebnisse stehen jeder Marke und jedem Partner auf der Plattform von Beginn an zur Verfügung. Sie müssen nicht nachträglich als Zusatzmodule ergänzt werden, sondern sind integraler Bestandteil der Architektur. Selbst kleinste MVNO- oder B2B2X-Reseller können somit mit dem Kundenerlebnis eines Tier-1-Betreibers konkurrieren.

"Die Auszeichnung in zwei Hauptkategorien bei den Asian Telecom Awards zeugt von der Tiefe und Breite dieser Entwicklung bei Tecnotree", erklärt Prianca Ravichander, CCO und CMO bei Tecnotree. "Unsere Moments-Plattform beweist, dass KI-native Kundeninteraktion kein einzelnes Feature ist, sondern eine durchgängige Full-Stack-Architektur von Echtzeit-Ereignisdaten aus den Kanälen und dem Netzwerk bis hin zu unserer GenAI-gestützten Segmentierung sowie Next-Best-Offer- und Next-Best-Action-Entscheidungen über sämtliche Kanäle hinweg. Und mit Tecnotree BSS Suite 5.0 wird deutlich, dass derselbe KI-native ODA-Stack völlig neue B2B2X-Marken und Geschäftsmodelle für MVNOs, MVNEs und digitale Marken mit der vom Markt erwarteten Geschwindigkeit und Flexibilität unterstützen kann. Gemeinsam stehen diese Auszeichnungen exemplarisch dafür, was es heißt, konsequent für das Zeitalter der Intelligenz entwickelt zu sein statt sich lediglich daran anzupassen."

