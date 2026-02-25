The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.02.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2026
ISIN Name
US3455233029 FORESIGHT AUT.S.ADR LVL 2
BMG6144P1014 MINMETALS LAND LTD HD-,10
CA86084H2090 STINGRAY GROUP VAR.VOTE
DE000HLB3YN2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/19
JP3965600004 RIGHT ON CO. LTD
US86272A3059 STRATA SKIN SC. DL-,001
