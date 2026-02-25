© Foto: OpenAINovo Nordisk sichert sich in einem 2,1 Milliarden US-Dollar-Deal mit Vivtex den Zugang für die Technologie oraler Abnehmpillen und stärkt damit seine Marktposition.Novo Nordisk hat einen Lizenzvertrag im Wert von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um Zugang zu oralen Arzneimittelverabreichungstechnologien des US-Startups Vivtex zu erhalten, wie Dow Jones Newswires am Mittwoch berichtet. Das Unternehmen arbeitet an weiteren Wirkstoffkandidaten, um sein Portfolio zu erweitern. Die Firma will seine Position in einem schnell wachsenden, aber hart umkämpften Markt verteidigen. Wie beide Unternehmen am Mittwoch bekanntgaben, hat die Zusammenarbeit die Entwicklung von Biologika der …Den vollständigen Artikel lesen
