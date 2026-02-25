NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den am Mittwoch nach Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia haben die US-Aktienmärkte zugelegt. Marktexperten zufolge hoffen die Anleger, dass Resultate und Ausblick des KI-Champions Nvidia die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über dieses Thema bestätigen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent höher bei 49.482,15 Punkten, nachdem er tags zuvor um rund 0,8 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,81 Prozent auf 6.946,13 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,41 Prozent auf 25.329,04 Punkte hoch. Am Dienstag war der von Technologiewerten dominierte Index um rund 1,1 Prozent nach oben geklettert./edh/he

