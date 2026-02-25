Salesforce hat seine Zahlen für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2026 vorgelegt und die Erwartungen am Markt übertroffen. Der SAP-Konkurrent konnte sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz zulegen. Dennoch gibt die Aktie im nachbörslichen Handel um knapp vier Prozent nach. Die KI-Sorgen belasten den Kurs des amerikanischen Software-Konzerns weiter.Im Schlussquartal des abgelaufenen Fiskaljahres erzielte das Unternehmen aus San Francisco einen Gewinn von 3,81 US-Dollar je Aktie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
