WKN: A0LD6E | ISIN: DE000A0LD6E6
25.02.2026 23:15 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.224 Punkte - Gerresheimer unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.224 Punkte - Gerresheimer unter Druck

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch hat sich die positive Stimmung aus dem regulären Geschäft fortgesetzt, zumal die US-Börsen fester tendierten.

Die Aktien der Allianz reagierten kaum auf das neue Aktienrückkaufprogramm des Versicherers. Beginnend ab März sollen Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückgekauft und eingezogen werden, teilte die Allianz am Vorabend der Veröffentlichung von Zahlen zum vierten Quartal mit.

Continental zeigten sich unbeeindruckt von den Geschäftszahlen des italienischen Wettbewerbers Pirelli. Dieser rechnet für 2026 mit einem stagnierenden Umsatz, aber einer leicht verbesserten bereinigten Marge.

Nach der Vorlage von durchwachsenen Geschäftszahlen fielen Freenet um 2,2 Prozent. Das Unternehmen will erneut die Dividende erhöhen.

Gerresheimer sackten um 11 Prozent ab. Wie das Unternehmen am frühen Abend mitteilte, will die BaFin die Prüfung des Konzernabschlusses 2024 erweitern und eine Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 einleiten.

Unter den Nebenwerten gewannen Einhell 1,7 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 2025 ein Rekordergebnis vor Ertragssteuern erzielt und mit dem Konzernergebnis die eigene Prognose übertroffen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
25.224    25.176   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 16:41 ET (21:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
