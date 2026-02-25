© Foto: David Zalubowski/AP/dpaNvidia setzt mit einem optimistischen Umsatz-Ausblick für das erste Quartal ein starkes Zeichen. Der Chip-Riese bestätigt, dass die Nachfrage weiterhin rasant wächst - und beruhigt Sorgen über eine möglichen Abschwung.Chip-Riese Nvidia hat mit seiner Umsatzprognose für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres wieder einmal die Erwartungen gesprengt. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt erwartet einen Umsatz von rund 78 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den Wall-Street-Schätzungen von 72,8 Milliarden US-Dollar liegt. Dies untermauert die fortlaufend starke Nachfrage nach leistungsstarker Rechenleistung, die den KI-Boom antreibt. Auch im 4. Quartal, das am 25. Januar …Den vollständigen Artikel lesen
