Freude an der Börse: Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 68,1 Milliarden Dollar hoch. Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 20 Prozent.Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als drei Prozent zu. Chipsysteme von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
