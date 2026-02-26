EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Supermicro und VAST Data stellen gemeinsam mit NVIDIA eine neue KI-Datenplattformlösung für Unternehmen vor, um die Einführung von KI in Fabriken zu beschleunigen



26.02.2026 / 02:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Plattform vereint leistungsstarke Rechenleistung, skalierbare Dateninfrastruktur und intelligente Software in einer einsatzbereiten Lösung.

Der vollständig integrierte KI-Infrastruktur-Stack umfasst Supermicro-Rechen- und Speicherserver, VAST AI OS sowie NVIDIA-Modelle und -Software für beschleunigtes Computing. SAN JOSE, Kalifornien und SALT LAKE CITY, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- VAST Forward -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, bringt gemeinsam mit VAST Data die CNode-X-Lösung auf den Markt, eine hochintegrierte, schnell einsetzbare KI-Datenplattform. Das VAST AI Operating System, einschließlich der VAST InsightEngine und der VAST-Datenbank, bildet zusammen mit den offenen Modellen, Microservices und Bibliotheken von NVIDIA sowie den GPU- und Speicherservern von Supermicro einen vollständig integrierten KI-Infrastruktur-Stack, der es Unternehmen ermöglicht, schnell eine komplette KI-Lösung zu implementieren. "Aufbauend auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit VAST Data vereint diese Lösung die leistungsstarken KI-Systeme von Supermicro, die Software von VAST und die Technologie von NVIDIA zu einer wirklich integrierten KI-Plattform für Unternehmen", erklärte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen die beschleunigte Einführung von KI-Fabriken, sei es durch die Skalierung großer KI-Initiativen oder die Bereitstellung von Unternehmensanwendungen wie generativer KI und Videoanalyse." Für weitere Informationen über die neue Lösung von Supermicro und VAST besuchen Sie bitte: https://www.supermicro.com/en/solutions/vast "CNode-X vereint das Know-how von Supermicro im Bereich integrierter Infrastrukturen mit dem VAST AI-Betriebssystem und NVIDIA-beschleunigter Rechenleistung und bietet damit eine schlüsselfertige Grundlage für KI-Fabriken in Unternehmen", erklärte John Mao, Vice President, Global Technology Alliances bei VAST Data. "Gemeinsam machen wir es Unternehmen erheblich einfacher, eine durchgängige KI-Datenplattform einzusetzen - indem wir GPUs mit Daten versorgen, Teams dabei unterstützen, schneller von der Bereitstellung zum ersten Token zu gelangen, und KI-Workloads zuverlässig skalieren." Die bestehende EBox-Lösung von Supermicro mit VAST, die 2024 auf den Markt gebracht wurde und aufgrund ihrer Platz-, Energie- und Kosteneffizienz von großen Speicherkunden weit verbreitet ist, vereint zwei verschiedene Serverknoten in einem einzigen Server. Die EBox-Lösung der zweiten Generation wurde auf die neuesten AMD EPYC 9005-CPUs aktualisiert. Die CNode-X-Lösung folgt der Referenzarchitektur der NVIDIA AI Data Platform, die GPU-Beschleunigung in die Plattform integriert, um die Datenvektorisierung, die Suche in Vektordatenbanken und Inferenz-Workloads zu beschleunigen. Zu den Vorteilen dieser Lösung gehören: Validierte Hardware-Plattformen : Diese Lösung basiert auf dem bewährten Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN aus der EBox-Lösung und wird um den Multi-GPU-Rechenserver SYS-212GB-FNR 2U von Supermicro erweitert, der zwei NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition -GPUs in einem kompakten 2U-Formfaktor unterstützt.

: Diese Lösung basiert auf dem bewährten Supermicro CloudDC AS-1116CS-TN aus der EBox-Lösung und wird um den Multi-GPU-Rechenserver SYS-212GB-FNR 2U von Supermicro erweitert, der zwei NVIDIA RTX PRO 6000 -GPUs in einem kompakten 2U-Formfaktor unterstützt. Integrierter Software-Stack : Das VAST AI OS, das von den Softwarebibliotheken von NVIDIA unterstützt wird und in die Hardwareplattformen von Supermicro integriert ist, bietet vorkonfigurierte, einsatzbereite KI-Workflows für Echtzeit-Agenten mit VAST AgentEngine und generative KI für Unternehmen mit InsightEngine.

: Das VAST AI OS, das von den Softwarebibliotheken von NVIDIA unterstützt wird und in die Hardwareplattformen von Supermicro integriert ist, bietet vorkonfigurierte, einsatzbereite KI-Workflows für Echtzeit-Agenten mit VAST AgentEngine und generative KI für Unternehmen mit InsightEngine. AI Factory Foundation : CNode-X kann als Speicherschicht für diese umfassende KI-Lösung für Unternehmen dienen, wenn es mit den groß angelegten KI-Servern von Supermicro kombiniert wird, einschließlich unserer 8-Wege-GPU-Server mit NVIDIA HGX B300-Servern und den End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösungen von Supermicro.

: CNode-X kann als Speicherschicht für diese umfassende KI-Lösung für Unternehmen dienen, wenn es mit den groß angelegten KI-Servern von Supermicro kombiniert wird, einschließlich unserer 8-Wege-GPU-Server mit NVIDIA HGX B300-Servern und den End-to-End-Flüssigkeitskühlungslösungen von Supermicro. Rack-Integration, Tests und Installation: Komplexe AI Factory-Installationen können mithilfe der Rack-Integrationsdienste von Supermicro für die Systemarchitekturplanung, Fabrikintegration, Tests und Softwareinstallation, Bereitstellung vor Ort, Netzwerkkabelinstallation und Abnahmetests schnell implementiert werden.

Komplexe AI Factory-Installationen können mithilfe der Rack-Integrationsdienste von Supermicro für die Systemarchitekturplanung, Fabrikintegration, Tests und Softwareinstallation, Bereitstellung vor Ort, Netzwerkkabelinstallation und Abnahmetests schnell implementiert werden. End-to-End-Management: Die Supermicro SuperCloud Suite von Management-Tools ermöglicht die Verwaltung aller Supermicro-Systeme und Kühlungs-Subsysteme sowie von Switches und Servern von Drittanbietern über eine einzige Oberfläche. Supermicro und VAST haben die neue KI-Datenplattformlösung auf der VAST Forward-Konferenz vom 24. bis 26. Februar in Salt Lake City vorgestellt. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920387/Supermicro_VAST_Data.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News