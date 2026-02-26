Aarau - Das Aarauer Startup erreicht den bedeutendsten Meilenstein in seiner bisherigen Unternehmensgeschichte: Als erster reiner ETF-Vermögensverwalter erlangt findependent von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung als kontoführendes Wertpapierhaus. Kundinnen und Kunden erhalten künftig ein Konto und Depot direkt bei findependent. Damit profitieren sie einerseits von einem schnelleren Anlageerlebnis in der App und andererseits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
