Mister Spex setzt selektive Store-Expansion fort und eröffnet neuen Premium-Store am Berliner Kurfürstendamm



26.02.2026

Mister Spex, einer der führenden Optiker Deutschlands, eröffnet am 26. Februar 2026 einen neuen Premium-Store am Berliner Kurfürstendamm, einer der prominentesten Einkaufsstraßen der Stadt. Mit dem siebten Store in der Hauptstadt baut das Unternehmen sein Netzwerk auf insgesamt 66 Stores bundesweit aus. Die Expansion neuer Stores zielt darauf ab, das Profitabilitäts-Wachstum zu beschleunigen und das Margenprofil des Unternehmens zu verbessern. Mister Spex konzentriert sich auf Märkte, in denen das Unternehmen einen hohen Bekanntheitsgrad und eine etablierte Nachfrage nach optischen Dienstleistungen nachweisen kann. Diese Ausrichtung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz an bewährten Standorten auszubauen, sein bundesweites Netzwerk zu erweitern und seine Marktposition weiter zu stärken. Der Store am Kurfürstendamm spiegelt diesen Ansatz in einer der am stärksten frequentierten Premium-Einzelhandelslagen Berlins wider. Zehn Jahre nach der Eröffnung des ersten Stores in Berlin betreibt Mister Spex mittlerweile sieben Stores in der Hauptstadt und ist im Berliner Stadtbild fest verankert. Der neue Store bildet das Konzept ab, das Mister Spex im vergangenen Jahr schrittweise etabliert hat. Dazu gehört ein klarer Fokus auf präventive Augenvorsorge sowie auf individuelle Beratung, unter anderem bei der Auswahl und Anpassung von Brillenfassungen und -gläsern. Services wie der Augengesundheits-Check, der im Junj 2025 flächendeckend eingeführt wurde, schließen eine wachsende Lücke im Gesundheitssystem, wo lange Wartezeiten und begrenzte Facharztkapazitäten die Nachfrage nach niedrigschwelligen augenoptischen Dienstleistungen erhöhen. Durch Einführung von Services, die die frühzeitige Erkennung möglicher Indikatoren für ernsthafte Augenerkrankungen ermöglichen, erweitert Mister Spex seine Rolle in der augenoptischen Versorgung und unterstützt seine Positionierung als "der Optiker deines Lebens". "Unser neuer Store am Kurfürstendamm wird von einem Team aus sieben erfahrenen Fachleuten geführt, die für eine hohe Beratungs- und Servicequalität stehen. Eine starke Store-Performance beginnt für uns mit starken Teams vor Ort. An einem hochfrequentierten Standort wie dem Kurfürstendamm ermöglicht uns die Kombination aus Sichtbarkeit und Kompetenz, eine gleichbleibende Servicequalität zu liefern und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen", sagt Heinzpeter Mandl, Senior Vice President Commercial bei Mister Spex.

Mister Spex Store Kurfürstendamm Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin Mo - Sa: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr



