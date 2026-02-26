Die INNIO Group, ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, hat heute angekündigt, die Aftermarket-Geschäftsaktivitäten von Enerflex (TSX: EFX) (NYSE: EFXT) in Australien, Thailand und Indonesien zu übernehmen. Dafür wurde eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet. Mit der Transaktion setzt INNIO seine Strategie um, die Präsenz in der Asien-Pazifik-Region (APAC) zu stärken und näher an seine Kunden zu rücken. Das Closing der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Das Closing wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

Das Aftermarket-Geschäft von Enerflex in der APAC-Region umfasst hauptsächlich drei Länder und acht Standorte. Das Geschäft verfügt über umfangreiche Werkstatt- und Büroflächen sowie eine starke installierte Basis, die durch langfristige Serviceverträge mit führenden Öl- und Gasunternehmen gestützt wird.

"Mit der Transaktion integrieren wir die Expertise von Enerflex in der APAC-Region in unser Geschäft und stärken unser Serviceportfolio. Damit bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert und beschleunigen unser Wachstum in der Region. Enerflex ist seit Langem ein geschätzter Partner von INNIO, und wir freuen uns, auf dieser Partnerschaft in Zukunft aufzubauen", sagt Dr. Dennis Schulze, CFO der INNIO Group.

Die Übernahme erlaubt es INNIO, das bestehende Portfolio in der APAC-Region zu ergänzen und unterstreicht das Engagement für kundenorientierte Lösungen. Sie schafft zudem eine gute Basis für zukünftiges Wachstum in der Region und knüpft an die Übernahme von Souer in Thailand im Jahr 2024 an.

Die Waukesha Motoren der INNIO Group bieten zuverlässige und robuste Energielösungen für Anwendungen in der dezentralen Gasverdichtung und Stromerzeugung. Die Gasmotoren der Marke, mit Leistungen von 200 kW bis 3,7 MW, setzen Branchenstandards für niedrige Emissionen, hohe Zuverlässigkeit und Kraftstoffflexibilität.

Die INNIO Group

Die INNIO Group ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. Mit den Produktmarken Jenbacher und Waukesha sowie der KI-unterstützten digitalen Plattform myplant bietet die INNIO Group innovative Lösungen für die Energieinfrastruktur von Datacentern, die dezentrale Energieerzeugung und Verdichtungsanwendungen. Mit ihren flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services unterstützt die INNIO Group ihre Kunden, die Energiewende entlang der Energiewertschöpfungskette voranzutreiben. Sie trägt zu einer zuverlässigen Energieversorgung auch dort bei, wo kein Netz verfügbar ist.

