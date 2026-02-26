© Foto: Dall-EStarke Nvidia-Zahlen zünden eine Krypto-Rallye und treiben Bitcoin sowie Altcoins in einer der kräftigsten Erholungen seit Wochen nach oben.Der Kryptomarkt verzeichnet die kräftigste Erholung seit mehreren Wochen. Nach einer Phase massiver Unsicherheit und hoher Volatilität ziehen die Kurse deutlich an. Auslöser sind vor allem die starken Quartalszahlen von Nvidia, die nicht nur Technologieaktien stützen, sondern auch dem gesamten Markt neuen Schwung verleihen. Altcoins übertreffen Bitcoin Bitcoin legt mehr als fünf Prozent zu und notiert Donnerstagfrüh bei rund 68.500 US-Dollar. Zwischenzeitlich näherte sich die größte Kryptowährung der Marke von 70.000 US-Dollar. Noch dynamischer …Den vollständigen Artikel lesen
