Sursee - Der Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller Calida hat 2025 bei allen drei Marken weniger Umsatz erzielt. Gleichzeitig lag der Betriebsgewinn wieder etwas höher. Im laufenden Jahr 2026 soll die Profitabilität weiter steigen. Die US-Marke Cosabella steht derweil weiter unter strategischer Überprüfung. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um 6,6 Prozent auf 215,9 Millionen Franken, wie das Traditionsunternehmen aus Sursee am Donnerstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
