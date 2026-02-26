Nvidia hat erneut starke Zahlen vorgelegt, doch die Kursreaktion blieb bislang überschaubar.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|167,50
|167,78
|09:02
|167,50
|167,78
|09:02
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:50
|Märkte am Morgen: DAX startet ohne Schwung; Bitcoin, Nvidia, Salesforce, MunichRe, Deutsche ...
|Dem DAX droht nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag der Schwung wieder auszugehen. Die mit Spannung erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb....
► Artikel lesen
|08:49
|Nvidias Chipgeschäft wächst weiter explosiv
|08:41
|Nvidia: Rekordzahlen, doch China-Sorgen bremsen KI-Hype
|08:39
|Nvidia-Quartalsbericht: Datacentersparte macht 75 % mehr Umsatz, H200 weiter nicht nach China
|08:38
|Nvidia-Quartalszahlen stark, Aktie fällt - wo liegt das Problem?
|Nvidia präsentiert starke Quartalszahlen und eine optimistische Umsatzprognose, doch die Börse reagiert zurückhaltend und die Aktie gibt nach. Trotz KI-Boom, wachsender Data-Center-Erlöse und milliardenschwerer...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|167,50
|+1,09 %