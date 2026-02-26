Nvidia präsentiert starke Quartalszahlen und eine optimistische Umsatzprognose, doch die Börse reagiert zurückhaltend und die Aktie gibt nach. Trotz KI-Boom, wachsender Data-Center-Erlöse und milliardenschwerer Meta-Deals bleiben Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen. Vor allem China, Exportbeschränkungen und Engpässe bei Speicherchips sorgen für anhaltende Unsicherheit. Nvidia-Quartalszahlen überzeugen, aber… Wie Bloomberg berichtet, konnte Nvidia die Investoren mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
