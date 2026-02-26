Beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer rücken die Aufseher noch enger heran. Wie der Düsseldorfer Konzern mitteilte, hat die Finanzaufsicht Bafin eine bereits laufende Prüfung ausgeweitet und zugleich eine zusätzliche Untersuchung angestoßen. Die Aktie rauscht erneut weiter nach unten.Im Fokus stand bislang der Geschäftsbericht 2023/24. Nun nehmen die Kontrolleure auch den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025 unter die Lupe. Damit verschärft sich der regulatorische Druck auf das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
