26.02.2026 / 09:04 CET/CEST

Hamburg, 26. Februar 2026 - Mit dem Erwerb von zwei Multipurpose-Schiffen, der MS "Ronnie" und der MS "Charlie", treibt die Ernst Russ-Gruppe die strategische Entwicklung ihrer Flotte weiter voran. Die Transaktion ist ein wichtiger Baustein in der langfristigen Flottenstrategie und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, in ausgewählten Segmenten nachhaltig zu wachsen. Beide Schiffe sind für sieben Jahre an dship Carriers, ein europäisches auf Projektladung spezialisiertes und weltweit agierendes Unternehmen, verchartert. Diese gesicherte Beschäftigung für beide Schiffe stärkt die langfristige Einnahmebasis der Gruppe, erhöht die Visibilität künftiger Cashflows und unterstreicht den nachhaltigen und planbaren Charakter der Investition. Als moderne Einheiten tragen die Schiffe zugleich maßgeblich zur Verjüngung und Zukunftsfähigkeit der gesamten Reedereiflotte der Ernst Russ-Gruppe bei. Die Übergabe beider Schiffe soll noch im ersten Quartal 2026 erfolgen. Die erworbenen Schiffe sind 2021/2022 gebaute Multipurpose-Schiffe des Typs F500 (rd. 12.500 dwt) mit zwei Liebherr-Bordkränen für Tandemhübe bis 500 Tonnen und ermöglichen dank ihrer flexiblen Auslegung den kombinierten Transport von Schwergut und Projektladung sowie einer Vielzahl an herkömmlicher Massen- und Stückgutladung. "Mit diesem Deal entwickeln wir unser Portfolio gezielt weiter und erhöhen unser Exposure in einem attraktiven Segment. Die aktuelle Marktsituation mit begrenztem Angebot und robuster Nachfrage bietet eine solide Grundlage für nachhaltige Erträge", sagt Co-CEO und Chief Commercial Officer Joseph Schuchmann.

MS "Charlie" - ein modernes Multipurpose-Schiff des Typs F500 mit zwei Liebherr-Bordkränen. © dship Carriers Am 25. März 2026 veröffentlich die Ernst Russ AG ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025. Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von aktuell 25 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben. Kontakt: Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de



