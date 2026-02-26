Zürich - Der MoneyPark Real Estate Risk Index (RERI) steigt seit nunmehr zwei Jahren langsam, aber stetig an und stösst mit einem Wert von 3.7 erstmals seit Mitte 2021 wieder in den Bereich des leicht erhöhten Risikos vor. Der Anstieg des Risikos ist insbesondere auf die weiterhin trüben Wirtschaftsaussichten und die weiter kräftig anziehenden Immobilienpreise zurückzuführen. Bleiben die restriktive Vergabepolitik der Hypothekaranbieter und die stabile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab