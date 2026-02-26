BÖRSE AKTUELL: Nvidia überzeugt - dennoch verhaltener Start in Europa (26.02.26)

Heatmap der aktuellen Volatilität auf dem Devisenmarkt. Quelle: xStation5 von XTB

Zum Handelsbeginn zeigt sich die Börse aktuell ohne übertriebene Euphorie - trotz beeindruckender Quartalszahlen von Nvidia. Die Futures auf die wichtigsten Indizes notieren vor dem europäischen Kassa-Start im Minus. Der Nasdaq verliert 0,5 - der DAX gibt 0,4 - nach und der japanische Nikkei fällt um fast 2 %.

Nvidia übertrifft Erwartungen deutlich

Im aktuellen Marktbericht Börse stehen die starken Zahlen von Nvidia im Mittelpunkt. Der jüngste Quartalsbericht für das vierte Geschäftsquartal 2026 (Kalenderquartal Q4 2025) brachte einen Rekordumsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Markterwartungen klar.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 65 - und lag damit deutlich über den ohnehin hohen Analystenschätzungen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.