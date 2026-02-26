Anfang März stehen in vielen Unternehmen Betriebsratswahlen an - auch bei Tesla im deutschen Werk Grünheide. Jetzt hat sich CEO Elon Musk per Videobotschaft an die Belegschaft gewandt. Darin droht er mit einem Ende der Werkserweiterung, wenn das Werk nicht "frei von externen Einflüssen" bleibe. Musk hat in seiner internen Videobotschaft wohl die deutsche Gewerkschaft nicht beim Namen genannt, es ist aber klar, dass er die IG Metall meint - einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
