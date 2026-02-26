© Foto: picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMONEin schwacher US-Dollar macht dem weltgrößten Rückversicherer zu schaffen. Dennoch sollen im kommenden Jahr 5,3 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen. Die Aktie gibt am Donnerstag deutlich nach.Der Rückgang des US-Dollars hat der Münchener Rück im vierten Quartal 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Der weltweit größte Rückversicherer musste einen Rückgang des Nettogewinns um 12 Prozent auf 945 Millionen Euro hinnehmen, verglichen mit 1,068 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis von 1,03 Milliarden Euro gerechnet. Trotz dieser Schwäche im letzten Quartal präsentierte das Unternehmen insgesamt solide Ergebnisse für das …Den vollständigen Artikel lesen
