HENSOLDT hat 2025 einen echten Lauf hingelegt - und zwar genau dort, wo Anleger aktuell hinschauen: Auftragseingang und Visibilität. Das Unternehmen meldet einen Auftragseingang von 4.710 Mio. € - satte +62% gegenüber 2024. Der Auftragsbestand wächst um ein Drittel auf 8.833 Mio. €. Das Book-to-Bill-Verhältnis steigt auf 1,9x. Übersetzt: Es kommen deutlich mehr neue Aufträge rein, als HENSOLDT im selben Zeitraum als Umsatz abarbeitet. Für Investoren ist das der klassische "Wachstumsvorrat" - und ein Hinweis, dass die Nachfrage strukturell anzieht. Umsatz +10% - trotz Umbau im laufenden Betrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
