Eriola Bibolli wird ihr Amt wie geplant am 1. März antreten.

Der bisherige Vorstandsvorsitzende, Hubert Spechtenhauser, geht in den Ruhestand.

Frankfurt am Main, 26. Februar 2026 - Eriola Bibolli (51), Mitglied des Vorstands der ProCredit Holding AG, wird zum 1. März 2026 wie geplant den Vorsitz des Vorstands von Hubert Spechtenhauser (63) übernehmen. Herr Spechtenhauser geht Ende Februar 2026 in den Ruhestand. Er war seit dem 1. November 2022 in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden für die ProCredit Holding verantwortlich. "In den vergangenen fünf Jahren hat Hubert Spechtenhauser die strategische und operative Weiterentwicklung der ProCredit Gruppe maßgeblich geprägt. Dazu gehört die Änderung der Rechtsform in 2023 und die im Rahmen des Kapitalmarkttages 2024 kommunizierte strategische Neuausrichtung der Gruppe. Mit seinem profunden Fachwissen aus über dreißig Jahren Erfahrung in führenden Bankkonzernen, seiner klaren Vision und seinem unermüdlichen Engagement hat er unsere Bankengruppe nachhaltig gestärkt und zukunftsorientiert ausgerichtet", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Ottenstein. "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich ihm unseren ausdrücklichen Dank aussprechen - für seine umfassende Expertise, seine vorbildliche Führung und sein nachhaltiges Engagement.



Für ProCredit ist es ein starkes Zeichen ihrer Unternehmenskultur und inneren Stärke, die verantwortungsvolle Position des Vorstandsvorsitzes nun aus den eigenen Reihen besetzen zu können", erklärt Ottenstein. "Mit der Berufung von Frau Bibolli haben wir die optimale Besetzung gefunden. Frau Bibolli verkörpert Stabilität und treibt gleichzeitig einen erweiterten Ansatz für Digitalisierung, Skalierbarkeit und dynamisches Wachstum voran." Er fährt fort: "Sie ist seit 2001 Teil von ProCredit und bringt die operative Perspektive aus dem Geschäft vor Ort in die Steuerung der Gruppe. Als sie 2023 Mitglied des Vorstands der ProCredit Holding AG wurde und erstmals die Verantwortung als Chief Risk Officer übernahm, gestaltete sie die Risikostrategie neu und stärkte die Risikostrukturen. Als sie später im Jahr die Verantwortung für ein breites strategisches Portfolio übernahm, darunter Retail- und MSME-Banking, Group IT & PCH IT, entwickelte sie unter anderem eine transformative Strategie für das digitale Privatkund*innengeschäft. Sie baute Strukturen für die Geschäftsentwicklung in der ProCredit Holding auf und gestaltete die Governance und das Operating Model im Hinblick auf digital agile Abläufe neu." Die studierte Betriebswirtschaftlerin Bibolli, die in Albanien geboren wurde, begann ihre berufliche Laufbahn in der ProCredit Gruppe im Jahr 2001 in der ProCredit Bank Kosovo. Von 2007 bis 2019 bekleidete sie das Amt der stellvertretenden General Managerin und Mitglied des Vorstandes, bevor sie 2019 zur General Managerin ernannt wurde. Sie trug maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Bank bei. Im Jahr 2023 wurde Frau Bibolli Mitglied des Vorstands der ProCredit Holding AG. Sie ist also seit langen Jahren in den Zielmärkten von ProCredit in Südost- und Osteuropa tätig und verfügt über eine entsprechend tiefgreifende Expertise im operativen Geschäft mit Unternehmens- wie auch Privatkund*innen. "Die ProCredit Gruppe ist seit über zwei Jahrzehnten mein berufliches Zuhause und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", sagt Frau Bibolli zum Beginn ihrer Amtszeit. "Was ProCredit für mich so besonders macht, sind die Menschen und die Überzeugung, dass wir bei ProCredit etwas bewegen können, sowohl für Unternehmer*innen als auch für Privatkund*innen: In einer Welt, die sich schnell wandelt und sehr schnell immer digitaler wird, wird unser Erfolg davon abhängen, wie mutig und agil wir uns weiterentwickeln - indem wir Technologien nutzen, um uns zu verändern und die schnell steigenden Erwartungen unserer Kund*innen zu erfüllen, während wir gleichzeitig den Werten treu bleiben, die uns leiten. Indem wir diesen Wandel mit Klarheit, Zielstrebigkeit und Schnelligkeit angehen, werden wir eine positive Transformation ermöglichen und die ProCredit Gruppe so positionieren, dass sie bis 2029 als digitalisierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bankengruppe in Südost- und Osteuropa eine führende Rolle einnimmt. Es ist dieses Verständnis, mit dem ich mich auf meine neue Aufgabe freue." Hubert Spechtenhauser bleibt der ProCredit Gruppe weiterhin als Mitglied des Aufsichtsrates von ProCredit Banken verbunden. Kontakt: Petra Vielhaber, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 249, mobil: +49 171 686 5932, E-Mail: petra.vielhaber@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/ . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.



