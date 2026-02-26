Energiespeicher sind für das deutsche Energiesystem unverzichtbar. Sie erhöhen die Versorgungssicherheit, senken die Energiekosten und unterstützen einen effizienten Netzbetrieb. Doch die Investitionssicherheit ist gefährdet. Die AgNes-Netzentgeltreform und die Aufhebung der Befreiung von Netzentgelten für Speicher lässt Investoren zögern und Projekte ins Stocken geraten. Deutschland steht vor einem entscheidenden Moment in seiner Energiepolitik. Das Verfahren zur Festlegung einer neuen Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom, kurz "AgNes", wird über die Zukunft von Investitionen in Großbatteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
