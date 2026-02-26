Hangzhou - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Abschluss seiner China-Reise ein positives Fazit gezogen.



"Ich fahre mit tiefen Eindrücken aus diesem Land. Wir haben eine gute Kooperation mit China", sagte er am Donnerstag in der Tech-Metropole Hangzhou. Es gebe aber auch einige Herausforderungen, die man gemeinsam bestehen müsse - vor allen Dingen beim Wettbewerb. "Es gibt hohe Kapazitäten aus China, die zum Teil auch für Europa mittlerweile ein Problem darstellen, weil es Kapazitäten sind, die weit über den Marktbedarf hinausgehen." Darüber werde man nach seinem Besuch noch intensiv zu sprechen haben.



"Ich werde auch die Bundeswirtschaftsministerin bitten, einen Folgebesuch in China zu machen." Alles in allem gehe es aus seiner Sicht jetzt darum, dass man eine gute Zusammenarbeit suche, dass man aber auch ganz offen die Themen, die schwierig seien, anspreche, so Merz. "Das habe ich in meinen Gesprächen gestern getan", fügte der Kanzler hinzu.





© 2026 dts Nachrichtenagentur