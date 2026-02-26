HENSOLDT hat eine gemischte Reihe von vorläufigen Ergebnissen veröffentlicht. Die Umsätze im vierten Quartal lagen unter den Erwartungen. Während der Auftragseingang stark war, konzentrierte er sich weitgehend auf traditionelle Landplattformen, die nicht im Mittelpunkt der aktuellen Dynamik auf dem Schlachtfeld in der Ukraine stehen. Der Cashflow profitierte von Vorauszahlungen und bleibt volatil. Das EBITDA war solide, jedoch lag das EBIT für das Gesamtjahr 32 % unter dem Konsens (!), was eine klare negative Überraschung darstellt. Der Ausblick für 2026 deutet auf begrenzte Aufwärtspotenziale hin, und die mittelfristigen Wachstumsziele bleiben im Vergleich zu unseren konservativeren Annahmen ambitioniert. Die Sichtbarkeit über die aktuelle Auftragswelle hinaus ist nach wie vor überraschend eingeschränkt, und softwaredefinierte Verteidigung ist nach wie vor zu klein, um ein glaubwürdiges, wiederkehrendes Wachstumsprofil zu unterstützen. Unserer Ansicht nach erwartet der Markt weiterhin eine strukturelle Neubewertung, während der aktuelle Schwung weitgehend zyklisch erscheint. Wir senken unser Kursziel von EUR 65,00 auf EUR 57,00 und bestätigen die Verkaufsempfehlung (SELL). Die -6% Reaktion des Aktienkurses ist gerechtfertigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





