Starke Nvidia-Zahlen, PayPal-Übernahme & Co. im Check!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|166,96
|166,98
|11:57
|166,86
|166,96
|11:56
|Aktuelle Nachrichten
|11:51
|Bitcoin & Strategy: Bereit für mehr? | Nvidia | Salesforce | Circle | Coinbase | VIX Index
|In "Märkte und Trends am Morgen" steht zunächst die nachlassende Nervosität im Fokus: Der Volatilitätsindex ist zuletzt wieder in Richtung 18 Punkte gefallen, nachdem er zuvor um 21 notierte. Das hohe...
|11:45
|Aktien Europa: Rekordlauf setzt sich mit moderatem Tempo fort
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden zahlreicher europäischer Börsen ging es am Donnerstag mit leichtem Schwung weiter aufwärts. Die am Vorabend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen...
|11:34
|Nach Nvidia-Zahlen fehlt den Märkten die Richtung
|11:25
|Nach Rekordgewinn will Nvidia kräftig investieren
|11:20
|Nvidia Aktie nach Rekordzahlen: Jetzt Aktien kaufen im KI-Boom?
|11:46
|Stripe zeigt Interesse an PayPal: Übernahmegerücht treibt Aktie
|11:14
|PAYPAL HOLDINGS INC: Stabilität als strategisches Signal
|10:42
|YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF declares $0.2167 dividend
|10:30
|09:46
|Krypto News: Stripe legt Fokus auf Krypto - folgt der PayPal-Coup?
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|166,98
|+0,77 %
|PAYPAL HOLDINGS INC
|39,955
|-0,26 %