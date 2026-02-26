Unterföhring (ots) -26. Februar 2026. Das schmeckt nach Frühling: Ab Montag gibt's in SAT.1 täglich um 18:00 Uhr frische Äpfel - mit ganz viel Liebe und einem Familiengeheimnis. Die neue SAT.1-Vorabendserie "Ein Hof zum Verlieben" startet mit einem hochkarätigem Cast: Diana Staehly ist Apfelhof-Erbin Laura Albers, Gitta Schweighöfer ihre Mutter und Carlotta Truman ihre Tochter. Um Lauras Herz buhlen Moritz Otto und Stephan Käfer. Und Susan Hoecke, Mirco Reseg, Emmy Pilawa u.v.m. sieht man in weiteren durchgehenden Rollen.SAT.1 zeigt "Ein Hof zum Verlieben" ab Montag, 2. März immer um 18:00 Uhr in Doppelfolgen. Und für ganz Eilige zeigt Joyn schon ab morgen, Freitag, 27. Februar, die ersten zehn Folgen der neuen Daily vorab.Darum geht es in "Ein Hof zum Verlieben"Ein Notar-Termin stellt das Leben der Hamburger Rechtsanwältin Laura Albers (Diana Staehly) von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren geliebten Ehemann David bei einem Autounfall. Jetzt starb dessen Vater und Laura wird völlig unerwartet zur Hofbesitzerin. Warum hat David Laura nie etwas über seine Familie erzählt? Laura lässt sich auf das Abenteuer ein, startet ein neues Leben am Bodensee und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück ..."Ein Hof zum Verlieben" wird produziert von Pyjama Pictures (Produzenten: Rudolf Jehner, Carsten Kelber und Frank Buchs) im Auftrag von SAT.1. Die Serie ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Alle Infos und Fotos zur Serie finden Sie hier (https://www.picdrop.com/joyn/einhofzumverlieben)."Ein Hof zum Verlieben", 120 Folgen ab 2. März 2026, täglich ab 18:00 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenlos auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietz / Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 89 9507 1154/-1168email: katrin.dietz@seven.one / stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6224342