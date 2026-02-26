Bis zu 110 Kilowattstunden nutzbare Kapazität hat der neue Batteriespeicher "SALT 110" des Wiener Unternehmens. Anfang März sollen die ersten Anlagen bei Kunden in Deutschland und Österreich installiert werden. Salzstrom hat einen Natrium-Ionen-Gewerbespeicher entwickelt und vorgestellt. Mit seinem Produkt "SALT 110" will das österreichische Unternehmen die Etablierung der Natrium-Ionen-Technologie in Europa vorantreiben, wie es zur Vorstellung hieß. Zuvor hatte Salzstrom bereits einen Photovoltaik-Heimspeicher auf Basis seiner Natrium-Ionen-Technologie auf den Markt gebracht. Dabei habe die Resonanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
