PUMA nennt 2025 ein "Reset-Jahr" - und die Zahlen zeigen, wie hart dieser Schnitt ausfiel. Im 4. Quartal 2025 brach der währungsbereinigte Umsatz um 20,7% auf 1.564,9 Mio. € ein. In Euro gerechnet waren es sogar -27,2%, zusätzlich belastet durch Währungseffekte (u. a. argentinischer Peso, US-Dollar, türkische Lira). Der Umsatzrückgang war laut Unternehmen größtenteils strategisch gewollt: PUMA hat Umsätze in Großhandelskanälen reduziert, Lager abgebaut und weniger Rabatte im Direct-to-Consumer (DTC) gefahren, um die Marke "weniger kommerziell" zu machen. Der Preis dafür ist allerdings brutal: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
