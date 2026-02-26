Neuenburg - Die Beschäftigung in der Schweiz ist im vierten Quartal 2025 weiter leicht gestiegen. Getragen wurde das Plus erneut vom Dienstleistungssektor, während in der Industrie erneut Stellen abgebaut wurden. Die Beschäftigungsaussichten sind insgesamt positiv. Insgesamt wuchs die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf 5,544 Millionen Personen, wie aus dem am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
