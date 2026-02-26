Unterföhring (ots) -- Dokumentarfilm über die schockierenden Zustände in den Gefängnissen Alabamas- Von Andrew Jarecki und Charlotte Kaufman ("Der Unglücksbringer: Das Leben und die Tode des Robert Durst")- Als bester Dokumentarfilm für den Oscar 2026 nominiert- "The Alabama Solution - Die Hölle hinter Gittern" (https://www.sky.de/film/the-alabama-solution-die-hoelle-hinter-gittern) ab 27. Februar auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOWUnterföhring, 26. Februar 2026 - Der Dokumentarfilm "The Alabama Solution - Die Hölle hinter Gittern" (https://www.sky.de/film/the-alabama-solution-die-hoelle-hinter-gittern) - von den Emmy-prämierten Filmemachern Andrew Jarecki und Charlotte Kaufman - startet morgen, 27. Februar, auf Sky und dem Streaming-Service WOW. Der Film über die schrecklichen Bedingungen in den Gefängnissen Alabamas ist 2026 in der Kategorie bester Dokumentarfilm für einen Oscar-nominiert. "The Alabama Solution - Die Hölle hinter Gittern" ist am 27. Februar um 20.15 Uhr auf Sky Crime zu sehen und mit Sky und WOW abrufbar.Über "The Alabama Solution - Die Hölle hinter Gittern":Im Jahr 2019 besuchen die Filmemacher Andrew Jarecki und Charlotte Kaufman ("The Jinx") ein Gefängnis in Alabama, um eine Erweckungsversammlung zu filmen. Abseits der Kamera flüstern inhaftierte Männer eine Botschaft: Hier geschehen schreckliche Dinge, die geheim gehalten werden. Dies löst eine sechsjährige Untersuchung aus, um die Realität hinter den Mauern eines der tödlichsten Gefängnissysteme des Landes aufzudecken.Durch beispiellosen direkten Zugang und Videoaufnahmen, die mit eingeschmuggelten Handys gemacht wurden, erfahren die Filmemacher von den Männern im Gefängnis von einem verdächtigen und gewaltsamen Todesfall. Die Geschichte entfaltet sich in Echtzeit und zeigt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt und dass die offizielle Version weit von der Wahrheit entfernt zu sein scheint. Was folgt, ist eine schockierende Geschichte von Brutalität, Korruption und einem System im Zusammenbruch. Während die Männer um ihr eigenes Überleben kämpfen, starten sie trotz aller Widrigkeiten eine gewaltfreie Widerstandskampagne.Über Alabama hinaus deckt der Film eine nationale Krise auf, die eine dringende Warnung an den Rest der Welt hinsichtlich der wahren Kosten von Masseninhaftierung darstellt.Facts:Dokumentarfilm, OT: "The Alabama Solution", 114 Minuten, USA 2025; Regie und Produktion: Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman; Koproduzenten: Alelur "Alex" Duran, Page Marsella, Beth Shelburne; Drehbuch: Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman, Page Marsella; Kamera: Charlotte Kaufmann, Nicholas Kraus; Executive Producer für HBO: Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez.Ausstrahlung:"The Alabama Solution - Die Hölle hinter Gittern" ist ab 27. Februar über Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar. Am gleichen Tag läuft die Doku um 20.15 Uhr auf Sky Crime. 