Die Infineon-Aktie hat sich zuletzt gut geschlagen und einen langjährigen Korridor verlassen. Was jetzt für den Kurs charttechnisch möglich ist und worauf Anleger achten sollten. Der Chart dieses DAX-Titels sieht derzeit beeindruckend aus. Aber bei genauem Hinsehen verbirgt sich in ihm eine lehrreiche Rarität, welche die meisten Anleger auf den ersten Blick wohl nicht erkennen würden. Aktuelle (chart-)technische Herausforderungen bei Infineon? Derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE